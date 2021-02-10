İzmir'de ilginç boşanma davası! 'Kocamın sperm sayısı düşük'

Davaya konu olayda ise taraflar müşterek birliktelikleri süresince hiçbir sıkıntı yaşamamakla beraber çocuk sahibi olma yolundaki engeller, birlikteliklerini sekteye uğratmıştır. Ancak Yargıtay kararları ile sabittir ki bu konu tek başına boşanma sebebi sayılamaz. Müvekkil, Suriye vatandaşıdır. Yetiştiği çevresel faktörler göz önüne alındığında, eşlerin çoğunlukla aileleri ile yaşadığı ve kalabalık oldukları görülmektedir. Bu noktada, kadının biyolojik çocuğunun olmasına yönelik yoğun isteği konusunda biraz daha empati yapmaktayız. Ancak, bu husus, tek başına müvekkile kusur olarak addedilemez. Yargıtay kararları da 'tasada ve kıvançta birlik' esasına göre bu hususu tek başına boşanma nedeni olarak değerlendirmemektedir. Burada asıl mağdur müvekkilimdir. Hem eşinden hem de onun ailesinden hakaretlere varan psikolojik baskıya maruz kalmıştır" diye konuştu.