Son dakika: Tanıştıkları günün yıldönümünde birlikte öldüler! Yürek burkan detaylar!

İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Katliam gibi kazada, Harun Can Ateş, Şükrüye Ateş, Sevgi Ateş, Gülsüm Em, Sevda Em ile diğer araç sürücüsü Mehmet Ali Em olay yerinde hayatını kaybetti.

Antalya'da katliam gibi kaza... Antalya'da taziyeye giden akrabaların otomobilleri çarpıştı: 6 ölü | Video