Valilik otellerde güveli sertifika denetim sonuçlarını paylaştı

İstanbul Valiliği yaptığı açıklama ile otellerde 30-49 oda arası kapasiteli tesislerde de "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirildi.

Valilik ayrıca sertifika denetimine yönelik yapılan çalışmaların sonuçlarını da paylaştı. Valilik tarafından yapılan açıklamada şunlara değinildi:

"Dünya Sağlık Örgütü tarafından "Pandemi" kapsamına alınan Yeni Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesine yönelik tedbirler kapsamında; Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 01.07.2020 tarih ve 2020/14 sayılı Genelgeleriyle faaliyetine devam eden 50 oda ve üzeri kapasiteli tüm konaklama tesislerinin yetkili sertifikasyon şirketlerinden "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirilmiştir. 08.10.2020 tarih ve 2020/17 sayılı Genelge ile sertifika alma zorunluluğunun kapsamı genişletilerek, faaliyetine devam eden 30-49 oda arası kapasiteli Kültür ve Turizm Bakanlığı Turizm İşletme Belgeli ve Belediye belgeli tüm konaklama tesislerine de 01.01.2021 tarihine kadar "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu getirilmiştir. Valiliğimiz koordinasyonunda, İlçe Kaymakamlıklarımız tarafından 2020 Yılı Aralık ayından beri "Güvenli Turizm Sertifikası" alma zorunluluğu bulunan konaklama tesislerine yönelik denetimlerin sonuçları aşağıya çıkarılmıştır."

İstanbul'da Güvenli Turizm Sertifikası alma zorunluluğu olan;

*30 – 49 ODA ARASI KAPASİTELİ TESİS SAYISI

Bakanlık Turizm İşletme Belgeli 145

Belediye Belgeli 303

50 ODA ve ÜZERİ KAPASİTELİ TESİS SAYISI

Bakanlık Turizm İşletme Belgeli 386

Belediye Belgeli 194

TOPLAM 1028

GÜVENLİ TURİZM SERTİFİKASI ALMIŞ TESİS SAYISI

*30 – 49 Oda Arası Kapasiteli 359

50 Oda ve Üzeri Kapasiteli 502

TOPLAM 861

FAALİYETİNE DEVAM ETMEYEN (KAPALI) TESİS SAYISI 148

SERTİFİKASI OLMADIĞI İÇİN KAPATILAN TESİS SAYISI 6

KAPASİTESİ 30 ODADAN DAHA DÜŞÜK OLAN VEYA FAALİYET ALANI DEĞİŞEN (YURT vb.) TESİS SAYISI 13