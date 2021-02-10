Zeytinburnu’nda Sokak ortasında silahlı saldırı: 1 yaralı

Olay,21.30 sıralarında Zeytinburnu Nuripaşa Mahallesi 67'inci Sokak üzerinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 18 yaşlarında bir gence sokakta yürüdüğü sırada yanına yaklaşan otomobilden ateş açıldı. Vücuduna kurşun isabet eden kişi, yaralanırken saldırgan veya saldırganlar otomobille olay yerinden kaçtı.





POLİS İNCELEME YAPTI



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, bölgede inceleme yaptı.

Olay yerinde 4 adet boş kovan olduğu görülürken boş kovanlar incelenmek üzere emniyete götürüldü. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı