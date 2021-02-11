112 Gününde Vali Akın’a ziyaret

Vali İbrahim Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, Acil Çağrı hizmetlerinin tek merkezden daha hızlı ve koordineli bir şekilde yürütülmesi amacıyla İçişleri Bakanlığımızca kurulan 112 Acil Çağrı Merkezinde jandarma, emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD birimlerinin çağrılarının toplandığını söyledi.

112 Acil Çağrı Merkezinin 2013 yılından bu yana Kırşehir'de hizmet verdiğini belirten Vali İbrahim Akın, "112'nin kamuoyunda bilinirliğinin artırılması ve toplumda farkındalık oluşturulması maksadıyla 11 Şubat günü 2009 yılından itibaren 112 Günü olarak kabul edilmektedir. Bu vesileyle, ilimiz genelinde acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde ulaşma gayretinde olan tüm personelimize çalışmalarından dolayı teşekkür ediyor, 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının gününü kutluyorum." dedi.

Acil yardım hizmetlerinin daha etkin olması için gereksiz aramalardan kaçınılması gerektiğini ifade eden Vali İbrahim Akın, "112 Acil Çağrı Merkezine intikal eden bütün çağrılar kayıt altına alınmakta, asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul edenler hakkında idari yaptırım uygulanmaktadır. İlimizde 2020 yılında çağrı merkezimize toplamda 306 bin 962 çağrı ulaşmıştır. Telefon hatlarının meşgul edilmesi, acil yardıma ihtiyacı olan vatandaşlarımızın mağdur edilmesine yol açmaktadır. Vatandaşlarımızdan 112 Acil Çağrı Merkezini gereksiz yere meşgul etmemeleri konusunda duyarlılık bekliyoruz." dedi.