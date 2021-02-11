Akdeniz'de nadir görülüyor! Balıkçılar büyük heyecan yaşadı...

BÜYÜK HEYECAN YAŞADILAR

Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, ağlarında Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı olduğunu fark etti. Balıkçılar, şaşkınlıklarının yanı sıra büyük heyecan yaşadı.