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'de nadir görülüyor! Balıkçılar büyük heyecan yaşadı...

Adana’da balıkçıların ağına dev takıldı. Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, ağlarında 'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı olduğunu fark etti. Balıkçılar, şaşkınlıklarının yanı sıra büyük heyecan yaşadı. Balıkçılar fotoğraf çektikten sonra balığı tekrar denize bıraktı.

İHA
Giriş Tarihi: 11.2.2021 08:26 Son Güncelleme: 11.2.2021 08:27 ABONE OL
Akdeniz'de nadir görülüyor! Balıkçılar büyük heyecan yaşadı...

Adana'da balıkçıların ağına dev ay balığı takıldı. Balıkçılar, fotoğraf çektikten sonra ay balığını tekrar denize bıraktı. Karataş ilçesinde denize açılan balıkçıların ağına yaklaşık 250 kilogram ağırlığında dev ay balığı takıldı.

BÜYÜK HEYECAN YAŞADILAR

Ağları toplamaya başlayan balıkçılar, ağlarında Akdeniz'de nadir görülen ve bilimsel adı "mola mola" olan ay balığı olduğunu fark etti. Balıkçılar, şaşkınlıklarının yanı sıra büyük heyecan yaşadı.

FOTOĞRAF ÇEKTİKTEN SONRA DENİZE BIRAKTILAR

Balıkçılar fotoğraf çektikten sonra balığı tekrar denize bıraktı. Öte yandan geçtiğimiz günlerde de Karataş ilçesi açıklarında yaklaşık 15 metre uzunluğunda bir oluklu balina görüntülenmişti.

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Akdeniz'de nadir görülüyor! Balıkçılar büyük heyecan yaşadı...
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