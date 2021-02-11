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’a baharın müjdecisi badem ağaçları çiçek açtı

Türkiye’nin en Güney ucu olarak Bilinen ’da kıyı şeridi ile Toros dağları eteklerinde bulunan badem ağaçları baharı müjdeleyerek çiçeklerini açtı ve çevreye doğal bir güzellik getirdi.

KAMİL CÖMERTLER
Giriş Tarihi: 11.2.2021 10:02 Son Güncelleme: 11.2.2021 10:10 ABONE OL
Anamur’a baharın müjdecisi badem ağaçları çiçek açtı

Türkiye'nin en güney ucu olarak bilinen Anamur'da kıyı şeridi ile Toros dağları eteklerinde bulunan badem ağaçları baharı müjdeleyerek çiçeklerini açtı ve çevreye doğal bir güzellik getirdi.

Anamur'un kıyı şeridi turizm bölgesi olan Kaledran, Uçarı, Melleç, Ören,Bozdoğan bölgeleri ile Toros dağları eteklerinde bulunan Malaklar, Gerce Bahşiş. Karalar Bahşiş, Güney Bahşiş, Ova Başı,Güleç ve Emirşah mahallelerinde evlerin önünde ve bahçelerde bulunan badem ağaçları baharı müjdeleyerek çiçeklerini açtı.

Akdeniz'de bahar ve yaz mevsiminin ilk olarak geldiği Anamur'da bulunan badem ağaçlarının çiçeklerinin açmasına paralel olarak doğada çiçek açtı. Toros dağları eteklerindeki tarlalalar da kendini gösterdi. Çevreye ayrı bir doğal güzellik getirdiği gözden kaçmıyor.

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Anamur’a baharın müjdecisi badem ağaçları çiçek açtı
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