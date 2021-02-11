Balon balığı can aldı

Olay İskenderun Metalurji Limanında meydana geldi. M/V Ali Işık adlı yük gemisinin mürettebatı Antakya Kaş açıklarında tuttukları balıkları daha sonra yemek üzere buzdolabına koydu. İskenderun'a gelen kuru yük gemisi limana yaklaştıktan sonra geminin aşçısı Şahin Yılmaz ile birlikte yakaladığı balıkları pişiren geminin 1'inci güverte zabiti Muammer Alak'ın pişirdiği balıkları geminin 5 mürettebatı ile birlikte yedi. Balıkları yiyen 5 mürettebat kısa süre sonra rahatsızlandı. Yapılan yardım çağrısının ardından Sahil Güvenlik botları ile karaya çıkartılan mürettebat ambulanslarla İskenderun Devlet Hastanesine Kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 5 mürettebatından, balıkları yakalayan ve geminin aşçısıyla birlikte pişirip arkadaşlarına ikram eden Muammer Alak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalan 4 mürettebattan geminin aşçısı Şahin Yılmaz ve geminin yağcıları Nazmi Aldemir ile Cüneyt Keleş devlet hastanesinde yapılan serum tedavisinin ardından taburcu oldu. Adana Devlet Hastanesi'ne sevk edilen geminin çarkçıbaşısı Asım Çort'ta tedavisinin ardından taburcu oldu. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.