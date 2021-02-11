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Başıboş dana trafiği felç etti

’da karayoluna çıkan başıboş dana sürücülere zor anlar yaşattı. Yolda seyir halinde olan sürücüler trafiğin ortasında ters yönde koşan danayı görünce büyük koku ve şaşkınlık yaşadı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 11.2.2021 11:51 ABONE OL
Başıboş dana trafiği felç etti

Mudanya istikametinden Bursa istikametine seyreden araçların üzerine doğru yolun ortasından koşan dana paniğe sebep oldu. Acemler Kavşağına yakın bir bölgede trafiğin tam ortasında ters yönde koşan yaklaşık bir tonluk dana sıkışık olan trafiği daha da zora soktu. Trafiğin tam ortasında araçların arasından ters istikamete doğru koşan dana şans eseri hiç bir araca çarpmadan ilerledi. Panik olan sürücüler ne yapacağını bilmezken, Hamitler Kavşağı'na kadar koşarak giden dananın kesimhaneye giden kamyonetten atladığı öğrenildi.

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Başıboş dana trafiği felç etti
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