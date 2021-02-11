Son dakika: Bayburt'ta akılalmaz kaza! Başından aşağıya kaynar sular döküldü

Eşinin çığlıklarını duyunca hemen eve koştuğunu ifade eden Mehmet Keleş ise, "Evimizin altında iş yerim var, mobilya imalatçısıyım ben. Evden ses geldi, eşim ve çocuklarım bağırdı. Çıktım yukarı gördüm, banyoya soktum yandığını görünce. Küçük kızım annem yandı dedi. Özel arabayla köyden Bayburt'a getirdik. İlk müdahale Bayburt'ta yapıldı. Pazartesi günü de Erzurum'a sevk edildi. Hemen müdahale edildi. Bilinci açıktı olay esnasında, eşime müşteri var çay demle demiştim. Mutfaktan sobanın üzerine götürürken çaydanlık dökülmüş. İstanbul'da özel hastanelere gittim ama böyle bir hastane görmedim. Sağlık çalışanlarından, personelden Allah razı olsun. Çok ilgilendiler" şeklinde konuştu.

Başından aşağıya çaydanlık dökülen kadın feci şekilde yandı | Video