Beklenen yoğun kar öncesi vatandaşlar güneşli havanın tadını çıkardılar

İstanbul'da Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, Pazar gününden itibaren yağması beklenilen Sibirya kökenli soğuk hava dalgası ile birlikte gelecek kar yağışı ve dondurucu soğuklar öncesinde vatandaş güzel günlerin tadını çıkarmaya başladı. Havanın güneşli ve 18 derece olmasını fırsat bilen vatandaşlar Taksim meydanını ve İstiklal Caddesini tıka basa doldurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul'da etkili olması beklenen son yılların en şiddetli soğukları için günler öncesinden tahminde bulunmuştu. Yapılan tahminlerin ardından İstanbul'da 10 gündür etkili olan bahar havası cuma gününden itibaren İstanbul'u terk edecek. İstanbul'da gece saatlerinden itibaren hava sıcaklığı yaklaşık 20 derece birden düşerek yerini soğuk ve dondurucu havaya bırakacak. Soğuk hava ile birlikte cumartesi günü gece saatlerinde kar yağışının İstanbul'un batı ilçelerinden giriş yapması bekleniyor.

Pazar gününden itibaren bir hafta süreceği beklenilen kar yağışı ve soğuklar öncesinde Taksim meydanı adeta panayır alanına döndü.