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ihtiyaç sahiplerine 2 ton balık dağıtıldı

’nin sosyal marketine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2 ton balık bağışlandı. Beyoğlu Belediyesi Başkanı , 2 ton balığın ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını duyurdu. Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Şefi ise belediye sınırları içerisindeki ihtiyaç sahibi 2 bin aileye  iki şer kiloluk balık dağıtıldığını belirtti

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 11.2.2021 21:20 ABONE OL
Beyoğlu Belediyesi ihtiyaç sahiplerine 2 ton balık dağıtıldı

Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız, belediyenin sosyal marketine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2 ton balık bağışlandığını ve bu balıkların ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını açıkladı.

2 TON BALIK DAĞITILDI
Yıldız sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı: Sosyal Marketimize İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bağışlanan 2 ton balığı bugün ihtiyaç sahibi komşularımıza dağıttık. Özveriyle çalışarak tüm operasyonu sorunsuz gerçekleştiren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

İHTİYAÇ SAHİBİ İKİ BİN AİLEYE DAĞITILDI
Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın paylaştığı videoda Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Şefi Sabire Çakar, belediye sınırları içerisindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara iki şer kiloluk balık dağıtıldığını ve yaklaşık 2 bin aileye dağıtım yapıldığını açıkladı.

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Beyoğlu Belediyesi ihtiyaç sahiplerine 2 ton balık dağıtıldı
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