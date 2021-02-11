Beyoğlu Belediyesi ihtiyaç sahiplerine 2 ton balık dağıtıldı

Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız, belediyenin sosyal marketine İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 2 ton balık bağışlandığını ve bu balıkların ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığını açıkladı.



2 TON BALIK DAĞITILDI

Yıldız sosyal medyadan şu ifadeleri kullandı: Sosyal Marketimize İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından bağışlanan 2 ton balığı bugün ihtiyaç sahibi komşularımıza dağıttık. Özveriyle çalışarak tüm operasyonu sorunsuz gerçekleştiren mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."



İHTİYAÇ SAHİBİ İKİ BİN AİLEYE DAĞITILDI

Beyoğlu Belediyesi Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın paylaştığı videoda Beyoğlu Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Şefi Sabire Çakar, belediye sınırları içerisindeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara iki şer kiloluk balık dağıtıldığını ve yaklaşık 2 bin aileye dağıtım yapıldığını açıkladı.