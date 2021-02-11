Bir ilçe bile 50 bin tablet dağıtıyor! İBB 40 binde kaldı

Türkiye'de koronavirüs salgını döneminde uzaktan eğitim dönemi için öğrencilerin tablet ihtiyaçları kimi belediyeler tarafından karşılanmaya çalışıldı. Sosyal medyada da belediyeler arasında kıyaslamalar yapılmaya başlandı.

İSTANBUL'DA 40 BİN, İLÇEDE 50 BİN TABLET

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bugün ihtiyaç sahibi 40 bin öğrenciye tablet dağıtılacağını açıklaması ardından Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ilçede 50 bin tablet ve 6 aylık internet hediye edildiğini açıkladı. Bu iki açıklama sonrasında sosyal medyada İBB ile Şahinbey Belediyesi'nin tablet sayıları nüfusa göre kıyaslanmaya başlandı.

İBB'NİN TABLET SAYISI AZ BULUNDU

Sosyal medyada "Yorumsuz" denilerek Gaziantep Şahinbey İlçesi ile İstanbul şehri arasındaki nüfus farkı kıyaslanarak tablet sayıları karşılaştırıldı. İstanbul ile Şahinbey ilçesinin nüfus farkının vurgulandığı paylaşımlarda, Şahinbey İlçesi'nde 931 bin 116 nüfusuna göre 50 bin tablet dağıtılması sonrası İstanbul'un 15 milyon 52 bin nüfusa göre İBB'nin 40 bin tablet dağıtması az bulundu.

İŞTE O İKİ AÇIKLAMA:

*İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu: "Hiçbir öğrencimizin akranlarından geride kalmasına göz yumamayız. Bugün ihtiyaç sahibi 40 bin öğrencimize tablet dağıtımına başlıyoruz."

*Gaziantep Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu: "Pandemi sürecinde uzaktan eğitim gören öğrencilerimiz, derslerinden geri kalmasın istedik. Şahinbey Belediyesi olarak, tam tablet ve 6 aylık internet paketini öğrencilerimize hediye ettik. Sevinçliyiz, çünkü çocuklarımızdan çok güzel geri dönüşler alıyoruz."