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Çatıda çıkan yangına vatandaştan damacanalı müdahale

’te 5 katlı bir binanın çatısı alevlere teslim oldu. Çatıya çıkan vatandaşlar alevlerin üzerine damacana ile su atarak yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin de çalışmaları ile yangın kontrol altına alınırken meraklı vatandaşlar sokakta bir araya gelerek yangını izledi.

İHA
Giriş Tarihi: 11.2.2021 17:54 Son Güncelleme: 11.2.2021 17:56 ABONE OL
Çatıda çıkan yangına vatandaştan damacanalı müdahale

Yangın, Pendik Çamçeşme Mahallesi Marmara Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında saat 14.15 sıralarında çıktı. Henüz sebebi bilinmeyen yangın nedeniyle binanın çatısını alevler sardı. Alevleri ve çevreye yayılan yoğun dumanı gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İtfaiye ekipleri olay yerine geldiği sırada vatandaşlar çatıya çıkarak kendileri yangına müdahale etti. Vatandaşlar alevlerin üzerine damacana ile su atarak yangına müdahale etti. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de çabası ile yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Öte yandan sokakta toplanan meraklı vatandaşlar da yangını meraklı gözlerle izledi.



Yangına tanık olan Emrah Karamanoğlu, "Biz arkadaşla çay içerken evin yandığını gördük. Koştuk zillere bastık. Herkese tek tek söyledik. İtfaiye geldi söndürdüler. İki kişi çatıya çıkarak kendi binalarını damacana ile söndürdüler" dedi.

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Çatıda çıkan yangına vatandaştan damacanalı müdahale
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