Elektrik trafosunda 50 kilo esrar yakalandı

Kepez ilçesinde bulunan depoda ve bir araçta yüklü miktarda uyuşturucu madde depolandığı ve depolanan bu uyuşturucu maddelerin kent merkezinde torbacı şahıslara pazarlandığı yönünde ihbarlar gelmesini ardından narkotik timleri alarma geçti. Belirlene areslere yapılan baskında Kepez ilçesi Yeni emek Mahallesi'nde bir depoda ve bir araçta yapılan aramada, M.G. ve M.Ç gözaltına alındı. İki zanlının ifadelerini ardından elektrik trafosu içerisine zulalanmış vaziyette 75 paket halinde 50 Kilo 756 gram esrar maddesi ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularını ardından adliyeye sevk edilen M.G ve M.Ç "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan çıkarıldığı adli makmlar tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.