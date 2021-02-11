Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı? 11 Şubat 2021 Evde bakım maaşı yatan iller listesi

Evde bakım maaşı yatan iller listesi güncel olarak yayınlanıyor. Devlet tarafından verilen evde bakım parası e devlet ve sms yolu üzerinden sorgulanıyor. Ülkemizde hasta, engelli ve bakıma muhtaç yakını olanlara bakanlık tarafından destek sağlanırken ödenekten faydalanan vatandaşlar evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde yatırıldı sorusuna yanıt arıyor. Şubat ayı evde bakım aylığı yatan iller listesi henüz açıklanmazken ödemeler ayın 15'i itibari ile hesaplara yattığı biliniyor…
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşı yatan iller listesini belirliyor. Her ayın belirli tarihlerinde yatan evde bakım parası il il yatırılırken sorgulamalar e devlet üzerinden gerçekleşiyor. 2021 Şubat ayıyla birlikte Evde bakım maaşı yatan iller listesi bu kapsamda gündemdeki yerini alıyor…
En son evde bakım maaşları yatırılmadı. Aşağıda yer alan linkten evde bakım maaşı yatan illeri sorgulayabilirsiniz. İller geldikçe haberimize eklenecektir.
Evde Bakım maaşı ödemelerini e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayınız. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
Evde bakım maaşı bakiye takibi SMS yolu ile de gerçekleştirilebilir. Maaşlarını Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne "BAKIYE" yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
Evde bakım maaşları henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırıldığı takdirde bunu haberimizden öğrenebileceksiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
Evde bakım maaşı alabilmek için belirli şartlara ihtiyaç duyuluyor. Evde bakım maaşı şartlarına dair merak edilenleri haberimizin detaylar kısmında bulabilirsiniz.
Ağır engelli olduğu belirtilen sağlık kurulu raporu- Bakıma muhtaçlık kriterlerinin olması- Gelir kriterlerine uygun olması
1 ) Evde bakım maaşı almak için tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu tarafından düzenlenmiş engel oranının en az %50 olan ve "ağır engelli" bölümünde "evet" yazan rapor gerekmektedir.
Bu maddede küçük çocuklar için ekstra bir durum söz konusudur. Küçük çocuklar zaten bakıma muhtaç oldukları için yaşıtlarına göre gerilik ancak yaşları ilerledikçe kendisini göstermektedir ve erken yaşta alınan sağlık kurulu raporlarında engel oranının tespiti bu sebeple zorlaşmaktadır. Bu yüzden küçük çocuklar için bu rapor süresiz olarak değil de 1 veya 2 senelik süreler dahilinde verilir. Ayrıca raporda bulunan ağır engelli ibaresi de işaretlenmez.
2 ) Madde 2 deki bakıma muhtaçlık kriterleri için bakıma muhtaç engelli tanımını irdelememiz yeterli olacaktır. Bakıma muhtaç engelli, yeme, içme, tuvalet, banyo gibi her türlü ihtiyaçlarını tek başına yerine getirmekte zorlanan ya da hiç yerine getiremeyen ve hayatını devam ettirmek için sürekli başkasının yardımına ve bakımına ihtiyaç duyan kişidir.
3) Engellinin bulunduğu hanede yaşan tüm vatandaşların kişi başı geliri asgari ücretin 2/3 ünü geçmemelidir. Ancak bakmakla yükümlü olmadığı halde bir engelli vatandaşa bakanlar için hanedeki tüm gelir dikkate alınmaz sadece engellinin kendisine ait gelirlerin net asgari ücretin 3/2'ü geçmemesi gerekmektedir.