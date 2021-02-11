Hatay’da gümrük kaçağı içki ele geçirildi

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri kaçakçılık suçlarına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında Meydan Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde bol miktarda kaçak içki ve cinsel içerikli maddelerin bulunduğu bilgisine ulaştı.

İşyerine düzenlenen operasyon sırasında yapılan arama da 16 şişe gümrük kaçağı içki, 458 adet cinsel içerikli hap, 528 adet cinsel içerikli çikolata ve 5 adet cinsel içerikli macun bulundu. Olayla ilgili işyeri sahibi S.C. hakkında adli işlem yapıldı.