HES Kodu nasıl alınır, nedir ve ne işe yarıyor? İşte adım adım HES kodu alma işlemi...

HES kodu alma ekranı gün içerisinde binlerce vatandaşın gündemine geliyor. Salgın döneminde alınan kararla beraber alışveriş merkezlerine girişte, sınav başvuruları ve toplu taşıma gibi birçok alanda bu kodun zorunlu olduğu bildirilmişti. Bu noktada milyonlar "HES kodu nereden ve nasıl alınır?" sorusuna ait yanıtı merak ediyor. HES kodu alma işlemi için üç farklı yöntem bulunuyor. Bunlar; e-Devlet, Hayat Eve Sığar uygulaması ve SMS…

HES KODU NASIL ALINIR?

SMS ve e-Devlet sisteminden alınabilen Hayat Eve Sığar kodu ile kişinin bulunduğu konumlardaki risk durumları kontrol ediliyor. Cadde, sokak, pazarlar dahil olmak üzere tüm kalabalık yerlerde geçerli olan bu kod sayesinde vakaların belirlenmesine yardımcı oluyor.