İçişleri Bakanlığı’ndan hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı açıklaması: Yasaklar ve kısıtlamalar ne zaman sona erecek?

Sokağa çıkma yasağı ile ilgili son dakika haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dün gerçekleşen Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından sokağa çıkma yasağı kısıtlamalarına ilişkin açıklamalar yapıldı. Bakan Koca, "Çok yakında daha normal şartlarda yaşayacağız" açıklamasını yaparken bilindiği üzere yeni bir karar alınıncaya kadar sokağa çıkma yasağı hafta içi ve hafta sonu belirtilen saatler aralığında devam etmektedir.

KISITLAMALAR KALKACAK MI?

"Bilim Kurulumuzun tavsiyesi vaka seyirlerinin takip edilmesi yönünde. Virüs mutasyona uğramış olsa da virüs aynı virüs, tedbirler aynı, korunma yolları da aynı. Aynı tedbirlere daha dikkatli bir şekilde uymalıyız. İstediğimiz düşüşü yakalarsak kısıtlamaların tedbirler eşliğinde hafifletilmesi en önemli temennimiz.

Çok yakında daha normal şartlarda yaşayacağız. Önümüzdeki sınırlı günleri maske, mesafe ve temizlik kurallarının yanı sıra genel tedbirlere kısıtlamalara sıkı sıkıya riayet ederek atlatmalıyız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum."

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAATLERİ!

Yeni bir karar alınıncaya kadar ülke genelinde hafta sonları; Cuma günleri saat 21.00'de başlayacak, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayacak ve Pazartesi günleri saat 05.00'de tamamlanacak şekilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.