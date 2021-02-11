İnternet üzerinden dolandırıcılık yapan çete çökertildi

Hatay İl Jandarma Komutanlığı sosyal medya üzerinden işlenen suçlarla mücadele maksadıyla başlattığı çalışmalar neticesinde, kendilerini internet üzerinden banka temsilcisi olarak tanıtarak, araç satışı için kaparo alıp dolandırıcılık yapan kişiler olduğunu tespit etti.

Dolandırıcılık çetesini yakalamak üzere harekete geçen Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri ile birlikte belirlenen 9 adrese yaptığı eş zamanlı operasyonlarda Ö.G., M.G., Ü.Ç., A.Ç., S.Ü., M.M.Ü., Y.E.K., S.G. ve M.Ü.Ç isimli şahıslar yakalandı.

Şahısların evlerinde yapılan aramada, 10 adet cep telefonu, 10 adet sim kart, 6 adet USB bellek, 20 adet banka kartı, 3 adet hafıza kartı, 1 adet ajanda, 1 adet not kağıdı ve 2 adet bilgisayar kasası bulundu.

Yakalanarak emniyete götürülen şahıslar yapılan sorgulamalarında, kendilerini banka temsilcisi gibi tanıtarak internet sitesi üzerinden araç satışı yaptıklarını, yaptıkları satışlardan kapora aldıklarını, böylelikle aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu Türkiye'nin farklı illerinden vatandaşları dolandırdıklarını itiraf ettiler. Bu yöntemle dolandırdıkları vatandaşlardan 2 milyon 500 bin lira elde ettikleri belirlenen şahıslar İl Jandarma Alay Komutanlığında işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara çıkarılacaklar.