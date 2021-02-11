Son dakika: İstanbul'da intihar eden eden kadının ailesinden çarpıcı iddia!

"YEĞENİM BABASININ ANNESİNİ ASTIĞINI SÖYLEDİ"

Ablası Cahide Türkoğlu'nun ölümünden sonra polis merkezi amirliğine giderek eniştesi ve ailesinden şikayetçi olan Bayram Bülbül, yeğeninin o gece yaşananlara tanık olduğunu söyledi. Yeğeninin teyzesini arayarak, babasının annesini astığını söylediğini iddia eden Bayram Bülbül, "Eniştem ve kayınpederi gece yarısı ablamı dövmüşler. Ablam bir fırsatını bulup kendini dışarı atarak, 'Komşular, bunlar beni öldürecekler, kurtarın beni' diye bağırmış. Ama ablamın yardım çığlıklarına kimse koşmamış. Daha sonra eşi ve ailesi ablamı içeri alıyorlar. Ablamı vurup öldürmüşler. Ablamın küçük kızı görüyor. Yeğenim babasının annesini astığını görüyor. İntihar süsü veriyorlar. Ayrıca diğer abamı arayarak, annesinin ağzından kan geldiğini ve babasının annesini astığını söylemiş. Biz intihara inanmıyoruz. Ablam evlendiğinden beri şiddet görüyor" diye konuştu.

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