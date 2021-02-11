İşte “Sahte Madeni Euro” basım deposu! Böyle yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri, Esenyurt İlçesi'nde "Sahte Madeni Euro" imalatı yapılan ve adeta darphaneyi andıran bir adrese baskın yaptı. Operasyonda beş şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde ve söz konusu adreste yapılan aramalarda; dokuz bin 200 adet "Göbek" ismiyle tabir edilen madeni paranın iç kısmı, 22 bin 900 adet madeni paranın dış halkası, bin 923 adet göbek ve halka kısmı oturtulmuş basımı yapılmamış madeni para, 600 adet basımı tamamlanmış ve piyasaya sürülmeye hazır madeni para, sahte madeni Euro üretiminde kullanılan çok sayıda makine, teçhizat, kalıp ve baskı makinesi ele geçirildi. Operasyon anları ve adeta darphaneyi andıran o adres polis kameralarına yansıdı.