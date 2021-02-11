Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihi belli oldu. 2021 Diyanet takvimi ile bayram günleri belli olurken bayram hazırlığı içerisinde olan müminler Kurban Bayramı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Merak edilen tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilip kamuoyuyla paylaşıldı. Kurban Bayramı ne zaman? İşte, 2021 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurbanlıklarını almak için geri sayıma başlayan Müslümanlar Kurban Bayramı 2021 tarihi için heyecanlı bekleyişe geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı tarihlere denk gelen bayram tarihleri belli oldu. Diyanet takvimi ile 2021 Kurban bayramı Temmuz ayına denk geliyor.