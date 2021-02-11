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ne zaman? 2021 ile !

İslam aleminin sabırsızlıkla beklediği tarihi için geri sayım başladı. tarafından yayınlanan 2021 dini günler takvimi ile bayram tarihleri belli olurken gözler tatil günlerine çevrildi. Bayram tatili planlarına şimdiden şekil vermek isteyen özel sektör ve kamu çalışanı yüz binlerce vatandaş, Kurban Bayramı'nın bu yıl ne zaman başlayacağını ve biteceğini merak ediyor. ? 2021 ile !

Giriş Tarihi: 11.2.2021 11:38 Son Güncelleme: 11.2.2021 11:42 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile Kurban Bayramı tarihi belli oldu. 2021 Diyanet takvimi ile bayram günleri belli olurken bayram hazırlığı içerisinde olan müminler Kurban Bayramı ne zaman sorusuna yanıt arıyor. Merak edilen tarih Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından tespit edilip kamuoyuyla paylaşıldı. Kurban Bayramı ne zaman? İşte, 2021 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi!

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Kurbanlıklarını almak için geri sayıma başlayan Müslümanlar Kurban Bayramı 2021 tarihi için heyecanlı bekleyişe geçti. Her yıl olduğu gibi bu yıl da farklı tarihlere denk gelen bayram tarihleri belli oldu. Diyanet takvimi ile 2021 Kurban bayramı Temmuz ayına denk geliyor.

KURBAN BAYRAMI TARİHİ 2021! DİYANET DUYURDU

Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 20 Temmuz 2021 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 23 Temmuz 2021 tarihinde idrak edilecek. Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı henüz belli değil.

KURBAN BAYRAMI ÖNEMİ NEDİR?

Kurban gerek fert gerekse toplum açısından çeşitli yararlar taşıyan malî bir ibadettir. Kişi kurban kesmekle Allah'ın emrine boyun eğmiş ve kulluk bilincini koruduğunu canlı bir biçimde ortaya koymuş olur.Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrâhim ile oğlu İsmâil'in Cenâb-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hâtırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

Kurban toplumda kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutar, sosyal adaletin gerçekleşmesine katkıda bulunur.

Özellikle et satın alma imkânı hiç bulunmayan veya çok sınırlı olan yoksulların bulunduğu ortamlarda onun bu rolünü daha belirgin biçimde görmek mümkündür.

Zengine malını Allah'ın rızâsı, yardımlaşma ve başkalarıyla paylaşma yolunda harcama zevk ve alışkanlığını verir, onu cimrilik hastalığından, dünya malına tutkunluktan kurtarır.

Fakirin de varlıklı kullar aracılığıyla Allah'a şükretmesine, dünya nimetinin yeryüzündeki dağılımı konusunda karamsarlık ve düşmanlıktan kendini kurtarmasına ve kendini toplumunun bir üyesi olarak hissetmesine vesile olur.

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Kurban Bayramı ne zaman? 2021 Diyanet takvimi ile Kurban Bayramı tarihi!
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