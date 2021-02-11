Nesli tükenmekte olan 'Saz Kedisi' bakın nerede görüldü!



EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü, "Saz kedisi daha önce 2017 yılında Bafa Gölü kıyısında da görülmüştü. Kurbağa, balık, fare, su yılanı ve kuşlarla beslenen bu nadir canlıya, birbirine çok yakın sulak alanlarda rastlanması bölgenin biyolojik çeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu göstermektedir. Ayrıca, Büyük Menderes Deltası'nın da saz kedisinin yaşam alanı olduğu kanıtlandı" diye konuştu.