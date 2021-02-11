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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, ’da

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere ’ya gelen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl Kentteki İl ve ilçe nüfus müdürlüklerini ziyaret etti.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 11.2.2021 16:31 ABONE OL
Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, Şanlıurfa’da

Bir dizi incelemelerde bulunmak üzere Şanlıurfa'ya gelen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl Kentteki İl ve ilçe nüfus müdürlüklerini ziyaret etti.

Şanlıurfa'ya gelen Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü Şefik Aygöl'ü Şanlıurfa İl Nüfus Ve Vatandaşlık Müdürü Hasan Başaran, Karaköprü İlçesi Nüfus Müdiresi Güler Akbulut, Karaköprü İlçesi Nüfus Şefi Mikail Özpolat, Karaköprü Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Orhan Çalışkan karşıladı.

Şefik Aygöl Karaköprü İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaretinde personel ile tek tek tanıştı, vatandaşlarla sohbet etti.

Aygöl, "Bugün Şanlıurfa'ya geldim il ve ilçe müdürlüklerimizi ziyaret ettik, müdürlerimizle ve personel tanıştık sorunlarını dinledik. Biz vatandaşlara hizmet etmek için buradayız." dedi.

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürü, Şanlıurfa’da
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