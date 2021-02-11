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hemşire herkesi ağlattı

ilçesinde oturan ve özel bir hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak çalışan (23) hemşire bir süre önce yakalandığı böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 11.2.2021 13:11 ABONE OL
Nuray Gül hemşire herkesi ağlattı

Kocaeli'de Darıca ilçesinde oturan ve Darıca'da hizmet veren özel bir hastanede yoğun bakım hemşiresi olarak görev yapan 23 yaşındaki Nuray Gül, bir süre önce rahatsızlandı.

Yapılan tetkikler sonucu böbrek yetmezliği bulunduğu belirlenen Gül hemşire için tedaviye başlandı. Ancak tedaviye cevap vermeyen ve durumu daha da kötüleşen genç hemşire yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayatının baharında böbrek yetmezliğine yenilen ve ailesi ile yakınlarını yasa boğan Nuray Gül hemşirenin cenazesi Darıca'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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Nuray Gül hemşire herkesi ağlattı
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