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Otomobilin çarptığı çakal Ormanya’da tedavi görüyor

Kandıra İlçesi Duraklı Mahallesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan Çakal, Ormanya Doğal Yaşam Parkı’na götürülerek tedavi altına alındı.

ABBAS ÇAKAR
Giriş Tarihi: 11.2.2021 12:02 ABONE OL
Otomobilin çarptığı çakal Ormanya’da tedavi görüyor

Kocaeli Kandıra İlçesinde meydana gelen olayda, Duraklı Mahallesinde seyir halindeki bir otomobilin çarptığı düşünülen çakal, yol kenarında yaralı olarak bulundu.

Olayın Kandıra Belediyesi Zabıta Ekiplerine haber verilmesi üzerine, kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı çakalı alarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ormanya Doğal Yaşam Park'ına götürdü. 1 yaşında olduğu öğrenilen çakala veterinerler tarafından vitamin, mineral ve antibiyotik tedavisi uygulandı. Tedavisi devam eden çakalın, tedavisi sonrasında mikroçip takılarak kayıt altına alınacağı ve doğal ortamına salınacağı öğrenildi.

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Otomobilin çarptığı çakal Ormanya’da tedavi görüyor
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