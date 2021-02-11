Pilotaj öğrencisinin öldüğü kazanın davasında flaş gelişme

Bakırköy 51 Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya katılan avukatı katıldı. Katılan avukatı duruşmada "Sanık hakkında yakalama emri çıkartılarak ek savunmasının alınmasını talep ediyoruz çünkü olayda makas atma söz konusu olduğu için vahim bir durum vardır. Sanığın yakalanıp savunmasının alınması gerekmektedir" dedi. Mahkeme heyeti, sanık Sedat Yiğiter'in ek savunmasının alınabilmesi için hakkında yakalama emri çıkartılmasına karar verdi.



TAKSİRLE ÖLÜME NEDEN OLMA SUÇUNDAN 6 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianameye göre Zeytinburnun'da 27 Nisan 2018'de meydana gelen olay şöyle olmuştu, müşteki Mustafa E. yanında arkadaşları Ahmet Selimhan Şimşek ve Ali Y. ile birlikte Florya'dan Ankara'ya doğru yola çıktı. Yan yolda seyrederken aracın lastik sensörleri arıza sinyali verdi, bunun üzerine müşteki Mustafa E., yan yolda Zeytinburnu Demirciler Sitesi yol ayrımında , taralı alanda aracını durdu. Mustafa E., lastikleri kontrol etmek için araçtan indi, önce sol taraftaki lastikleri kontrol etti ve daha sonra da sağ taraftaki lastikleri kontrol etmek için diğer tarafa geçtiği o sırada araçta yolcu olarak bulunan maktul Ahmet Selimhan Şimşek de araçtan indi. Bu esnada sürücü Sedat Yiğiter'in sevk ve idaresindeki araçta hızlı seyrederken aracın hakimiyetini kaybetti. Durmakta olan aracın sol arka çamurluk ve teker kısmına ve de araçtan inen ve aracın yanında bulunan Ahmet Selimhan Şimşek 'e çarptı. Ağır yaralanan Şimşek kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İddianamede şüpheli Yiğiter'in "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.