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Rektör ve dekanlar ‘Rol Model Projesi” kapsamında devlet korumasındaki çocukları ziyaret etti

(ÇÜ) Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel, üniversitesinin 4 kadın dekanı ile birlikte Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünü ziyaret ederek "Rol Model Projesi" kapsamında devlet korumasındaki çocuklarla bir araya geldi.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Giriş Tarihi: 11.2.2021 13:17 ABONE OL
Rektör ve dekanlar ‘Rol Model Projesi” kapsamında devlet korumasındaki çocukları ziyaret etti

Rektör Prof. Dr. Meryem Tuncel ve dekanlar Prof. Dr. Eda Kumcu, Prof. Dr. Ayşehan Deniz Abik, Prof. Dr. Serap Çabuk, Prof. Dr. Neslihan Boyan, çocuklarla sohbet ederek, kendi yaşam deneyimlerini paylaştı ve Türkiye'nin güçlü kadınları olarak hayata atılmaya hazırlanan çocuklara örnek oldular. Prof. Dr. Tuncel, "Her şey bir gün bitebilir, ama diplomanız hep sizinle kalacaktır. Bunu hiç unutmayın. Üniversite olarak çocuklarımızın her zaman yanlarındayız, destekliyoruz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Adana İl Müdürü Nevzat Özer de, Prof. Dr. Meryem Tuncel'e paylaşımları ile çocuklara rol model oldukları için teşekkür etti. Çocuklar da ziyaretten memnuniyet duyduklarını ifade ederek, Prof. Dr. Meryem Tuncel'e el emekleri ile hazırladıkları tabloyu hediye etti ve hatıra fotoğrafı çekildiler.

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Rektör ve dekanlar ‘Rol Model Projesi” kapsamında devlet korumasındaki çocukları ziyaret etti
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