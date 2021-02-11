Restoran, kafe ve lokantalar ne zaman açılacak? Restoran ve kafeler için gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi

Kabin toplantısı için geri sayım sürüyor. Restoran, kafe ve lokantalar ne zaman açılacak sorusu on binlerce işletme sahibi tarafından yakından takip ediliyor. Konuya ilişkin kararlar için ise bu hafta yapılması beklenen Kabine toplantısına gözler çevrildi. Başkan Erdoğan, geçtiğimiz hafta yapılan Kabine Toplantısında vakaların belli bir sayının altına düşmesiyle birlikte restoran ve kafelerin normalleşme takviminin belirleneceğini söyledi.

RESTORANLAR VE KAFELER AÇILACAK MI?

Erdoğan, Cuma namazı çıkışında basın mensuplarının sorularına yanıt verdi. Bir süredir gündemde yer alan 'Kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak?' sorusu Erdoğan'a yöneltildi. Esnafın yalnız bırakılmayacağını altını çizen Erdoğan, bu mekanların yeniden açılması konusunda bir düşüncelerini olduğunu bildirdi. Son açıklamalara göre, restoranlar, kahvehaneler, lokantalar ve kafeler ne zaman açılacak?

İşte, Erdoğan'ın 'Kafeler ve restoranlar yeniden açılacak mı?' sorusuna verdiği o cevap;