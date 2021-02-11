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Ruhsatsız tüfek ve silah ele geçirildi

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından yol kontrole esnasında durdurulan araçta yapılan aramada ruhsatsız iki tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Giriş Tarihi: 11.2.2021 19:36 ABONE OL
Ruhsatsız tüfek ve silah ele geçirildi

Konuyla ilgili olarak Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen yol kontrol devriye faaliyeti esnasında sürücülüğünü H.E. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan kontroller neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet namlusu kısmen açılmış, atım yatağı kesilerek oynama yapılan kurusıkıdan çevirme tabanca, 14 adet tabanca fişeği ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Şüpheli hakkında adli işlemler adli makamlar kontrolünde devam etmektedir." Şeklinde belirtildi,

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Ruhsatsız tüfek ve silah ele geçirildi
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