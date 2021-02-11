Ruhsatsız tüfek ve silah ele geçirildi

Konuyla ilgili olarak Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde icra edilen yol kontrol devriye faaliyeti esnasında sürücülüğünü H.E. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan kontroller neticesinde; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet namlusu kısmen açılmış, atım yatağı kesilerek oynama yapılan kurusıkıdan çevirme tabanca, 14 adet tabanca fişeği ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirilmiştir. Şüpheli hakkında adli işlemler adli makamlar kontrolünde devam etmektedir." Şeklinde belirtildi,