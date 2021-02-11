Son dakika: Bursa'da suya kapılan minibüste can pazarı yaşandı!

Edinilen bilgiye göre, Karacabey ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nde bir minibüs sürücüsü derenin suyu az olduğu zamanda araçların geçiş yaptığı beton köprüden karşıya geçmek istedi. Minibüs yolun yarısına gelmeden suya kapıldı.