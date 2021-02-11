SON DAKİKA HABERİ! Hamile karısına sigorta yaptırıp kayalıklardan atmıştı! 10 dakika önce çekilen fotoğrafta şok detay...

"VERASETİ EŞİMİN ABİSİ ALDI"

Eşinin mirasını istemediğini savunan Aysal, "Veraset ilanını eşimin abisi aldı. Ardından da bana bu konuları sormaya başladılar. İmzalamam gereken bir şey varsa imzalayıp malları onlara bırakacağımı söyledim. 'Herkes ne alıyorsa alsın, yolumuza gidelim' dedim. Ben kazanın olduğu yeri çok severim. Eşim de severdi ve o yüzden o gün oraya gittik" diye konuştu.

'ŞİKAYETÇİYİM'

Semra Aysal'ın ağabeyi Naim Yolcu da Hakan Aysal'ın çelişkili ifadeleri üzerine şüphelendiklerini ve kardeşinin ölümünü araştırmaya başladıklarını belirtip, "Cenazeyi almak için Adli Tıp Kurumu'na gittiğimizde Hakan arabada oturuyordu. Ben ve ailem yıkılmıştık ancak Hakan'da öyle bir durum yoktu. Kardeşim kredi çekmeye hep karşıydı. Üzerine olan kredileri de öldükten sonra öğrendik. Ayrıca yükseklik korkusu vardı, ne ekstrem sporu? Kardeşim bana birkaç kez sorunları olduğunu söyledi ama konuşmak kısmet olmadı. Hakan'ın çelişkili konuşmalarından şüphelenip, veraset ilanını aldıktan sonra her şeyi araştırıp, öğrendik. Şikayetçiyim" dedi.