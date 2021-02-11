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SON DAKİKA HABERİ: otobüsü çalıp turu atmıştı! O hırsız hakkında flaş gelişme

Maltepe’de yol kenarına park edilmiş ’ye bağlı İstanbul Otobüs A.Ş.’ye ait otobüsü çalan hırsız, aracı ’de terk edip kayıplara karıştı. Polisin tespit ettiği A.V.C. gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen şüpheli, savcılık ifadesinin ardınsan tutuklanma talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Giriş Tarihi: 11.2.2021 21:37 Son Güncelleme: 11.2.2021 21:56 ABONE OL
SON DAKİKA HABERİ: İETT otobüsü çalıp İstanbul turu atmıştı! O hırsız hakkında flaş gelişme

Maltepe'de İETT'ye bağlı İstanbul Otobüs A.Ş.'ye ait otobüs, önceki akşam seferini tamamlayan şoför Ayhan Taşkıner tarafından Maltepe'de yol kenarına park edildi. Şoför Taşkıner, sabah saatlerinde başlayacağı sefer öncesi otobüsü park ettiği yerde bulamayınca otobüs sahibine durumu bildirdi. Otobüs sahibi, GPS sistemine bakarak otobüsün Taksim'de park halinde olduğunu belirledi, polisi aradı. Polis, otobüsü Taksim Meydanı Alt Geçidi'nde kapıları açık halde terk edilmiş buldu.

ŞÜPHELİ SULH CEZA HAKİMLİĞİ'NE SEVK EDİLMİŞTİ
Polisin incelemelerinin ardından otobüs, sahibine teslim edilirken otobüsü çalan 33 yaşındaki A.V.C., kamera görüntülerinden tespit edilerek Kartal'daki evinde yakalanarak gözaltına alındı. 35 ayrı suç kaydı çıkan A.V.C., emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheli A.V.C., savcılık ifadesinin ardından 'Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' suçundan tutuklama talebiyle İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

YAPTIĞI HIRSIZLIĞI AÇIKÇA ANLATTI
İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunda şüpheli A.V.C., özel halk otobüslerinde 10 yıl boyunca biletçilik yaptığını, sonrasında da 6 yıl boyunca özel halk otobüslerinde şoförlük yaptığını, şu anda ise otel işletmecisi olduğunu söyleyerek 'Söz konusu otobüsü sabah 05.00 sularında aldım. Mesleğim gereği içi bildiğim ve bütün otobüs sahiplerini tanıdığım için gittim. Normal şoför otobüsü nasıl açıyorsa o şekilde açtım. Otobüse bindim. Her zaman koyduğumuz yerden anahtarları aldım.' diyerek yaptığı hırsızlığı anlattı.

'YAPTIĞIMDA BİR SAKINCA YOK'
Şüpheli A.V.C., mahkemedeki sorgusunun devamında otobüsü çalıştırıp Taksim'e gittiğini, aslında Kabataş'a gitmesi gerektiğini fakat gezme olmasın diye otobüsü Taksim'de bıraktığını söyleyerek 'Aslında otobüsü aldığım yere geri bırakmak istedim. Fakat o sırada benim kendi özel aracım yoktu.' diyerek otobüsü alıp Taksim'e götürmesinde bir sakınca görmediğini belirtti.

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OTOBÜS HIRSIZI TUTUKLANDI
Mahkemedeki sorgusunu 'Otobüse zarar vermedim. Bir canı kurtarmak için bir suç işledim.' sözleriyle bitiren şüpheli A.V.C., pişman olduğunu söyledi. Sorgusunun bitmesi üzerine mahkeme, şüpheli A.V.C. hakkında 'Haksız yere elde bulundurulan anahtarla kilit açmak suretiyle hırsızlık' suçundan tutuklanmasına karar verdi. Tutuklanan şüpheli adam, cezaevine gönderildi.

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SON DAKİKA HABERİ: İETT otobüsü çalıp İstanbul turu atmıştı! O hırsız hakkında flaş gelişme
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