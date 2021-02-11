SON DAKİKA HABERİ: İETT otobüsü çalıp İstanbul turu atmıştı! O hırsız hakkında flaş gelişme

YAPTIĞI HIRSIZLIĞI AÇIKÇA ANLATTI

İstanbul Anadolu Sulh Ceza Mahkemesi'ndeki sorgusunda şüpheli A.V.C., özel halk otobüslerinde 10 yıl boyunca biletçilik yaptığını, sonrasında da 6 yıl boyunca özel halk otobüslerinde şoförlük yaptığını, şu anda ise otel işletmecisi olduğunu söyleyerek 'Söz konusu otobüsü sabah 05.00 sularında aldım. Mesleğim gereği içi bildiğim ve bütün otobüs sahiplerini tanıdığım için gittim. Normal şoför otobüsü nasıl açıyorsa o şekilde açtım. Otobüse bindim. Her zaman koyduğumuz yerden anahtarları aldım.' diyerek yaptığı hırsızlığı anlattı.