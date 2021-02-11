Son dakika haberi | Kelebekler Vadisi'nde eşi Semra Aysal'ı ölüme itmişti! İşte 10 maddede korkunç cinayetin ayrıntıları...

BÜYÜK ÇELİŞKİLER TESPİT EDİLDİ

-Kaza sigorta poliçesinin eşi tarafından doldurulduğunu ifade etmesine karşın yapılan incelemede yalan söylediği, her iki poliçenin de Hakan Aysal'ın el yazısı ile doldurulduğu tespit edildi. Her iki poliçede de kendi cep telefonu numarası ile e-mail adresini de yazdığı belirlendi.

-Savcılığa verdiği ifade ile eşinin akrabalarıyla olan diyaloğu sırasında söyledikleri arasında büyük çelişkiler tespit edildi.