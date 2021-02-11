Son dakika haber: İstanbul'da çakar denetimi! Ambulans boş çıkınca...



"KABUL ETMİYORUM"

Denetimde yine hastası olmadığı halde emniyet şeridini çakar lambaları açık olarak kullanan bir hasta nakil ambulansı durduruldu. Sürücüsü hastaya gittiğini belirterek durdurulmasına itiraz etti, "Ben kötü bir şey yapmadım işimi yapıyorum" derken, polis "Hastan yok emniyet şeridini ihlal ediyorsun, hastan olmadığı zaman bu çakarı kullanamazsın, yönetmeliğinde de yazıyor senin bu" uyarısında bulundu. Şoför kesilen ceza evrakına polisin imza istemesi üzerine ise, "Kabul etmiyorum nasıl imza atayım" yanıtını verdi. Polisin tekrar "İmza atmıyor musun?" sorusu üzerine sürücü yine "Kabul etmiyorum" yanıtını verdi. Bunun üzerine de polis memuru ceza evrakını imzalayarak teslim etti. Bu sırada sürücü kendisini görüntüleyen gazetecilere de "Televizyonda mı yayınlanacak bu?" diye sordu.