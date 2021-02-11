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Son dakika: 'de korkutan deprem! ve son depremler listesi

ve ’nden gelen son dakika haberine göre 'de deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden İzmirli'ler kısa süreli panik yaşadı. İzmir'de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara aşağıdan ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranını görüntüleyebilirsiniz. İşte, 11 Şubat tarihinde yaşanan 4.0'lık İzmir depremi hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 11.2.2021 12:01 Son Güncelleme: 11.2.2021 12:03 ABONE OL
Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Son dakika deprem haberi geldi! AFAD'dan alınan verilere göre, İzmir ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken, AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.

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Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi
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