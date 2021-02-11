AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden gelen son dakika haberine göre İzmir'de deprem meydana geldi. Bölgede ve çevre illerde deprem nedeni ile herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmazken, depremi hisseden İzmirli'ler kısa süreli panik yaşadı. İzmir'de meydana gelen son deprem ile ilgili detaylara aşağıdan ulaşabilir, AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi ekranını görüntüleyebilirsiniz. İşte, 11 Şubat tarihinde yaşanan 4.0'lık İzmir depremi hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 11.2.2021 12:01Son Güncelleme: 11.2.2021 12:03ABONE OL
Son dakika deprem haberi geldi! AFAD'dan alınan verilere göre, İzmir ve bölgede hissedilen bir deprem yaşandı. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelirken, AFAD depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıkladı.
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Son dakika: İzmir'de korkutan deprem! Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi