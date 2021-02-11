Son dakika: Müge Anlı şok üstüne şok yaşadı! Kaçtığı iddia edilen kadından inanılmaz sözler...

35 yıllık karısının evine dönmesini isteyen Davut, eşinin Trabzon'da olduğunu ve ikilinin kendilerini evli olarak tanıttıklarını canlı yayında öğrendi. Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 ay önce kayıplara karışan 5 çocuk, 4 torun sahibi 49 yaşındaki Sevgi Kıranlı bulmak isteyen eşi Davut Kıranlı, Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına konuk olmuştu.

"KARIMA BÜYÜ YAPTI, KAÇIRDI"

35 yıllık eşine "Güzelim" diye seslendiğini anlatan gözü yaşlı adam; "İşçi diye tuttuğum Muammer karıma büyü yaptı, kaçırdı" iddiasında bulunmuştu. Kayıp ikili Müge Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıkıp; "Biz aşığız. Denizlerin suları kuruyana kadar birbirimizi seveceğiz" demişti. Bugün Müge Anlı stüdyosuna gelen Sevgi Karahanlı şok üstüne şok yaşattı. Kendisinden 15 yaş küçük olan sevgilisine çok aşık olduğunu söyleyerek, "Muammer beni değil, ben onu kaçırdım" dedi.

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