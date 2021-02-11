Son dakika: Müge Anlı şok üstüne şok yaşadı! Kaçtığı iddia edilen kadından inanılmaz sözler...

3 aydır eşi Sevgi Kıranlı'dan haber alamayan ve kaçırıldığını iddia eden Davut Kıranlı Müge Anlı ve ekibinden yardım istedi. Karısını çok sevdiğini anlatan gözü yaşlı eş Davut Kıranlı; "Köyümüze gelen bir şoför vardı. 35 yaşındaki Muammer adında bir adamdı. Karıma büyü yaptı, kaçırdı. Sevgi ile aramızdaki aşk çok büyüktü. Farklı koltuklarda bile oturmazdık. Muammer, evime geldi. Kül döktü, aşık etmek için büyü yaptı. Karımı kaçırdı" dedi.
35 yıllık karısının evine dönmesini isteyen Davut, eşinin Trabzon'da olduğunu ve ikilinin kendilerini evli olarak tanıttıklarını canlı yayında öğrendi. Müge Anlı'da son dakika gelişmesi yaşandı. Ordu'nun Ünye ilçesinde 3 ay önce kayıplara karışan 5 çocuk, 4 torun sahibi 49 yaşındaki Sevgi Kıranlı bulmak isteyen eşi Davut Kıranlı, Araştırmacı-Gazeteci Müge Anlı'nın programına konuk olmuştu.
"KARIMA BÜYÜ YAPTI, KAÇIRDI"
35 yıllık eşine "Güzelim" diye seslendiğini anlatan gözü yaşlı adam; "İşçi diye tuttuğum Muammer karıma büyü yaptı, kaçırdı" iddiasında bulunmuştu. Kayıp ikili Müge Anlı'nın canlı yayınında ortaya çıkıp; "Biz aşığız. Denizlerin suları kuruyana kadar birbirimizi seveceğiz" demişti. Bugün Müge Anlı stüdyosuna gelen Sevgi Karahanlı şok üstüne şok yaşattı. Kendisinden 15 yaş küçük olan sevgilisine çok aşık olduğunu söyleyerek, "Muammer beni değil, ben onu kaçırdım" dedi.
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