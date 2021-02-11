Son Dakika Haberi: Lokantalar, restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Bakan Koca’dan önemli açıklamalar!

10 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pek çok konuya yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Bu konulardan bir tanesi ise kafeler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı oldu. Uzun bir süredir devam eden lokanta, restoran ve kafelerin paket servis hariç kapalı olmasından dolayı merak edilen bu sorunun ardından Bakan Koca, salgının seyrinin bunu belirleyeceğini belirtirken öte yandan "Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor." ifadesini kullandı. Bakan Koca'nın restoran ve kafelerin açılıp açılmayacağına ilişkin son dakika açıklamaları...
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle kapalı olan restoran ve kafeler ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;
Koca, "Salgının seyri bunu belirleyecek. Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış oluruz. Bölgesel bazda iller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim" dedi.
RESTORANLAR, KAFELER, LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Henüz restoranların, kafelerin ve lokantaların ne zaman açılacağı ile ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan vaka sayısını işaret etmişti.
1 Şubat akşamı gerçekleştirilen Kabine toplantısında alınan kararlar gereği kısa süre içerisinde esnafa yönelik kısıtlamaların gevşetileceği belirtildi. Erdoğan, "Salgınla mücadelede en kritik hususlardan biri olan yerli aşı çalışmalarını yakından takip ediyoruz. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.
UZMANLARDAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
Prof. Dr. İlhan, ülkede mutasyonlu virüsün görülmesiyle yeni kısıtlamaların gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin, "'Farklı kısıtlamalar olabilir mi' bunu düşünmek gerekiyor. Mutasyonun yoğun olduğu yerler varsa bu illerle ilgili kısıtlamalar yapılabilir elbet; ama şu an için böyle bir durum söz konusu değil. Çünkü Türkiye'nin her yerinde var. Bir ilçede, bir mahallede görülmüş olsa oranın karantina altına alınması söz konusu olabilir; ama bu vatandaşlarımız içinde tedavileri evlerde ve hastanelerde sürenler var. Zor bir dönemden geçiyoruz, bazı esnaf grubumuz zorlanıyor, insanlarımız evde kalmaktan sıkıldı; ama şimdi kısıtlamaları gevşetmenin zamanı değil, hepimizin de şahit olduğu üzere. Kurallara uymazsak mutant virüsün her ilde yayılımı söz konusu olur" ifadesini kullandı.