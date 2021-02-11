Son Dakika Haberi: Lokantalar, restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? Bakan Koca’dan önemli açıklamalar!

10 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşen Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonra Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, pek çok konuya yönelik son dakika açıklamalarında bulundu. Bu konulardan bir tanesi ise kafeler ne zaman açılacak sorusunun yanıtı oldu. Uzun bir süredir devam eden lokanta, restoran ve kafelerin paket servis hariç kapalı olmasından dolayı merak edilen bu sorunun ardından Bakan Koca, salgının seyrinin bunu belirleyeceğini belirtirken öte yandan "Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor." ifadesini kullandı. Bakan Koca'nın restoran ve kafelerin açılıp açılmayacağına ilişkin son dakika açıklamaları...

RESTORAN VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs nedeniyle kapalı olan restoran ve kafeler ile ilgili şu açıklamalarda bulundu;

Koca, "Salgının seyri bunu belirleyecek. Mart ayından itibaren, iller bazında vaka sayısına göre bir takım kısıtlamaları kaldırmak gevşetmek ya da artırmak gerekebilir. Bunu Bilim Kurulu çalışıyor. Önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklamış oluruz. Bölgesel bazda iller bazında bazı kısıtlamaları gevşetmek mümkün olabilir. Öneri olarak bunu sunacağımızı söyleyebilirim" dedi.