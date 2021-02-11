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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? ile 11 Şubat - sorgulama

Haftalık düzende Salı, Perşembe ve Pazar günleri ile canlı yayında şanslı numaraları belirlenen sonuçları bugün (11 Şubat 2021 Perşembe) açıklanıyor. Geçtiğimiz çekilişte 6 şanslı numarayı doğru tahmin eden bir kişi 42 Milyon TL’lik ikramiyenin sahibi olmuştu. (MPİ) ve ortaklığında yapılan bugünkü MP TV canlı çekilişi için üzerinden ve MPİ bayilerinden kupon dolduran şans oyunu severler 10 Milyon TL’lik kazanmak isteyerek kazandıran numaralara ilişkin sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 11 Şubat ve sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 11.2.2021 19:23 Son Güncelleme: 11.2.2021 19:23 ABONE OL
Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV ile Youtube canlı yayın aracılığıyla kazandıran numaraları açıklanan MPİ Süper Loto sonuçlar bugün belirleniyor. Milli Piyango Online üzerinde kupon doldurarak MP TV canlı çekilişine katılan şans oyunu severler, 10 Milyon Türk Lira'lık büyük ikramiye tutarını kazanmayı isteyerek şanslı numaraları sorgulamak amacıyla 11 Şubat MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (11 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 11 Şubat MPİ Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 11 Şubat Süper Loto sonuçları:

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ


SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

  • Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
  • İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
  • Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

  • Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
  • Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com'a gel, ister Milli Piyango uygulamasını kullan, istersen de sana en yakın satış noktamızı ziyaret et. Hem dijitalde hem sokakta; sana yakın her yerdeyiz!
  • Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir. Hem dijitalde hem sokakta; sana en yakın yerdeyiz!

NE KADAR KAZANABİLİRSİN?

  • Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.
  • Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.
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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 11 Şubat Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
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