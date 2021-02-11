Taksim’de ATM’lere tepki

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin, tarihi Taksim Meydanı'nın tam ortasına koyulmasına izin verdiği ATM'ler büyük tepki çekti. İBB, Taksim Cumhuriyet Sanat Galerisi önüne konulmasına izin verdiği ancak tepkiler üzerine kaldırdığı ATM'leri bu kez meydandaki metronun girişine taşıdı. Yerli ve yabancı milyonlarca turisti ağırlayan Taksim Meydanı'nın tam ortasına konulan ATM'lere vatandaşlar büyük tepki gösterdi. ATM'lerin meydana yakışmadığını söyleyen İstanbullular, tarihi dokuya zarar verildiğini ve insanların dinlemek için oturduğu bankların kaldırılarak ATM alanlarının konulduğunu belirtti.

İstanbul'da 1 Mayıs öncesi Taksim Meydanı ve Gezi Parkı'nda güvenlik tedbirleri artırıldı