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Uyuşturucu satan 2 yabancı uyrukla şahıs yakalandı

’ın İskenderun İlçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 156 adet captagon ile 5 adet Extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili yabancı uyruklu iki kişi hakkında adli işlem yapıldı.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Giriş Tarihi: 11.2.2021 14:53 ABONE OL
Uyuşturucu satan 2 yabancı uyrukla şahıs yakalandı

İskenderun Narkotik Suçlarla Mücadele (NSM) Grup amirliği ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yaptıkları çalışmalar neticesinde, yabancı uyruklu şahıslarda uyuşturucu madde bulunduğu istihbaratına ulaştı. İstihbaratı değerlendiren ekipler şahıslarıın peşine düştü. Yapılan yakalama çalışmaları sırasında cadde üzerinde verilen eşgale uygun iki kişiyi durdurarak şahısların üzerinde adama yaptı. Üst arama yapılan O.H. ve H.E.'den O.H. isimli yabancı uyruklu şahsın üzerinden 156 adet captagon ile 5 adet Extacy hap bulundu. Olayla ilgili şahıslar hakkında adli işlem yapıldı.

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Uyuşturucu satan 2 yabancı uyrukla şahıs yakalandı
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