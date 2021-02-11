Yavuz: “Riski ortadan kaldırmak daha kolay ve daha ucuz”

İçişleri Bakanlığının genelgesiyle, ülkemizde meydana gelebilecek olası İl Afet Risk Azaltma Planı hazırlanması gerektiği belirtilmesi üzerine, Kocaeli İl Afet Risk Azaltma Planının (İRAP) hazırlanması, risklerin yerel düzeyde azaltılması amacıyla Kocaeli AFAD İl Risk Azaltma Planı (İRAP) toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, Kocaeli'nin afetselliğinin ve kapasitesinin belirlenmesi, mevcut tehlikelerden hareketle, olası riskleri ve bu risklerin nasıl azaltılacağı görüşüldü.

DAHA UCUZ VE DAHA KOLAY

Yapılacak bu çalışmayla çeşitli sebeplerle meydana gelebilecek doğal, teknolojik ve insan kaynaklı afetlerin etkilerinin azaltılmasına yönelik kısa, orta ve uzun vadeli eylemler belirlenirken, toplantıda konuşan ve afet riskinin yüksek olduğu bir ülkede yaşadığımızı belirten Vali Yavuz: "Riski ortadan kaldırmak neredeyse daha ucuz ve daha kolaydır. Afet meydana gelmeden riski nasıl azaltabiliriz, bunun çalışmasını yapmalıyız." İfadelerine yer verdi.

VERİ BANKASI OLUŞTURULACAK

Bütünleşik Afet yönetimi sistemiyle kriz yönetimi anlayışından, risk yönetimi anlayışına geçildiğini belirten Kocaeli AFAD İl Müdürü Mehmet Emin Koçan; "Afetlere karşı risk azaltma planı, sayın valimizin başkanlığında ve AFAD'ın sekretaryasında, belediyeler, üniversiteler, tüm kamu-özel sektör kurum/kuruluşları, sivil toplum kuruluşlarının katkı ve katılımlarıyla yoğun bir çalışma takvimi oluşturulduğunu ve yapılan teknik bilgilendirme toplantısı sonrasında çalışma grupları marifetiyle veri bankası oluşturulacağı, bu çalışmaların paydaş kurumlarla beraber 2021 eylül ayı sonuna kadar tamamlanması gerektiğini ifade etti.

İSTİŞARE İLE SONA ERDİ

Toplantı, Kocaeli'nin genel durumu, tehlike ve risk değerlendirmeleri, mevcut durum analizi, afet risk azaltma amaç, hedef ve eylemleri ile izleme ve değerlendirme hakkında bilgilendirmelerle devam etti. Daha sonra katılımcıların görüş ve önerileri alınarak istişare yapılmasıyla sona erdi.