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Zabıtadan market denetimi

Belediyesi, halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatla satışın önüne geçmek amacıyla marketlerde denetimlerini aralıksız devam ettiriyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 11.2.2021 16:30 ABONE OL
Zabıtadan market denetimi

Haliliye Belediyesi, halk sağlığını korumak ve fahiş fiyatla satışın önüne geçmek amacıyla marketlerde denetimlerini aralıksız devam ettiriyor.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 salgınıyla mücadelede alınan tedbirlerin uygulanması ile hijyen, işyeri ruhsatı ve fiyat denetimlerini sürdürüyor. Gıda satışı yapan işyerlerini Ticaret İl Müdürlüğü ekipleriyle denetimlerinde fahiş fiyat uygulaması denetimi gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri, etiketteki fiyat ve gramaj ile kasadaki fiyat ve gramajın kontrollerini sağlıyor. Yapılan denetimlerde maske, mesafe ve hijyen uyarılarında da bulunan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kurallara uymadığı belirlenen işyerleri hakkında da yasal işlem gerçekleştirdi. Zabıta Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 4442263 numaralı Haliliye Belediyesi İletişim Merkezine gelen şikayetler ile bölge bölge yapılan denetimlerde, halk sağlığını korumayı hedefledikleri ifade edildi.

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Zabıtadan market denetimi
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