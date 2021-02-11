Zonguldak'ta uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, Alaplı Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile ilçede uyuşturucu madde yetiştirmek için iklimlendirilmiş ve seraya çevrilmiş vaziyette olan henüz tam kapasite üretime geçmeden ikamete operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda, 2313 sayılı kanuna muhalefet suçundan A.K., C.Ş., B.Ç. ve S.Ş. gözaltına alındı. C.Ş. ve S.Ş adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, B.Ç. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yapılan aramalarda, 233 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde, 40 kök kenevir, bitkilerin yetiştirilmesi için gerekli ortamı sağlamak adına bulundurulan sıvı gübre, dijital zamanlayıcı, ısı ve ışık düzeneği, fan, buhar makinesi, ısı ve nem ölçer, oynar başlıklı kamera ele geçirildi.

Olay ile ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.