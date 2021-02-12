14 Şubat Sevgililer Günü için en güzel kutlama mesajları! 2021 Kısa, Uzun ve Resimli Sevgililer Günü mesajı ve sözleri yayınlandı

Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği Sevgililer Günü için artık sayılı saatler kaldı. Bu özel günde sevdiklerini mutlu etmek isteyen kişiler hediyelerini alırken, bu hediyeleri duygusal bir boyuta taşımak için ise Sevgililer Günü mesajları ve sözleri araştırıyor. Resimli, kısa, uzun, anlamlı, romantik, duygusal 14 Şubat 2021 Sevgililer Günü kutlama mesajları ve sözleri sabah.com.tr'de! İşte Sevgililer Günü mesajı ve diğer tüm seçenekler!
14 Şubat Sevgililer Günü için sevdiklerinize söyleyebileceğiniz veya gönderebileceğinizi en güzel mesajı ve sözleri sizler için derledik. Hediyelerinizi de duygusal bir boyuta taşıyacak en güzel mesajları buradan okuyabilirsiniz.
Resimli Sevgililer Günü kutlama mesajlarını bu başlık altından rahatlıkla indirerek sosyal medyada paylaşabilir veya dilediğiniz kişiye gönderebilirsiniz.
İşte 2021 Sevgililer Günü mesajı seçenekleri;
Sen benim hayatımda olduğun sürece, ne sen kimseye rakip ne de kimse sana rakiptir. Daha nice sevgililer gününde beraber olmayı diliyorum.
Yüreğim hafif ıslaktır benim kuytu köşelerde ağlamaktan ve rengi hafif uçuktur kurusun diye kaç kez güneşe asmaktan. Sevgililer günün kutlu olsun aşkım.
Hadi gel tut ellerimi! Benimle yan! Benimle meydan oku her çaresizliğe! Benimle uyu benimle uyan. Birlikte varalım nice yıllara.
Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle… Daha nice sevgililer gününü beraber geçirmek dileğiyle.
İnsanlar tanıdım yıldızlar gibiydi, hepsi parlıyordu. Ama ben seni, güneşi seçtim, bir güneş için bin yıldızdan vazgeçtim. Sevgililer günümüz kutlu olsun!
Bulutlara yükledim hasretimi, rüzgarlarla yolladım sevgimi, yağmurlar yağdırdım gözyaşlarımla küçük melekler gönderdim seni öpmeye! Sevgililer günün kutlu olsun!
Biliyorsun her gökkuşağının bittiği yerde bir hazine saklanırmış. Gökuşağını takip ettim geçenlerde sende bitti... En değerli hazinemsin benim, canımsın.
Seni tahmin edeceğin kadar değil, tahammül edemeyeceğin kadar çok seviyorum. Sana 'Sevgilim!' diyebildiğim için kendimi çok şanslı görüyorum.
Kalbimdeki tek arzu, hayalimdeki tek tutku, beni yaşatan tek duygu senmişsin bebeğim…
Sen en büyük sevgiyi hak edecek kadar mükemmel ama herkesin sevmeyi hak edemeyeceği kadar özelsin benim için sevgilim...
Aşk: Nerden eseceği belli olmayan bir fırtına gibidir. Sen de benim en büyük fırtınamsın. aşkım iyi ki varsın. Sevgililer günün kutlu olsun.
Bazı rüyalar diğerlerinden daha uzun sürer. Bazıları da çok çok güzel. Benim en uzun ve en güzel rüyam şu an bu mesajı okuyor. Sevgililer günün kutlu olsun!