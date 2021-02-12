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Haberler Yaşam Haberleri 14 Şubat Sevgililer Günü tarihi: 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

14 Şubat tarihi: ?

14 Şubat ’ne artık sayılı saatler kaldı. Pandemi nedeniyle pek çok çift bu yıl Sevgililer Günü’nü birbirinden uzakta kutlayacaklar. Bu noktada, 14 Şubat Sevgililer Günü nereden ve nasıl ortaya çıktı sorusu merak konusu oluyor. Tarihi, 3. yüzyılda Aziz Valentine’ın gizlice kıydığı nikâhlara dayanan Sevgililer Günü’nde çiftler, birbirlerine hediye alarak bu özel günü kutluyor.

Giriş Tarihi: 12.2.2021 22:19 ABONE OL
14 Şubat Sevgililer Günü tarihi: 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

14 Şubat Sevgililer Günü geldi çattı. Pandemi nedeniyle önceki senelere göre buruk geçecek olan Sevgililer Günü'nün geçmişteki tarihi merak konusu oluyor. Bu özel gün öncesi sevgililer birbirlerine gönderecekleri mesajları, alacakları hediyeleri planlarken Sevgililer Günü tarihçesi, arama motorlarının popüler konu başlıkları arasında yerini aldı.

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHİ

Şubat ayının aşk ile ilişkilendirilmesi Antik Çağlara kadar dayanmaktadır. Antik Yunan'da Ocak ayı ile Şubat ortasında kalan zaman Gamelyon olarak adlandırılırdı ve bu dönem Zeus ile Hera'nın kutsal evliliğine adanmıştı. Antik Roma'da ise 15 Şubat bereket tanrısı Lupercus'un onuruna Lupercalia olarak kutlanırdı.

SEVGİLİLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NE HEDİYE ALINIR?

Sevgililer gününde hediye seçimi hem kadınlar hem de erkekler için oldukça zor bir aşamadır. Bu özel ve anlamlı günde düzgün bir hediye almak isteyen bireyler araştırmalar yaparlar. Kadınlar için parfüm, ayakkabı, şal, çanta vs tarzı hediyeler oldukça uygundur. Erkeklerde ise saat, gömlek, parfüm her zaman alınabilecek klasik hediyelerdir.

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14 Şubat Sevgililer Günü tarihi: 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?
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