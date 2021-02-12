14 Şubat Sevgililer Günü tarihi: 14 Şubat Sevgililer Günü nasıl ortaya çıktı?

SEVGİLİLER GÜNÜ İLK NE ZAMAN KUTLANDI?

Sevgililer Günü, her yılın 14 Şubat günü birçok ülkede kutlanan özel gündür. Kökeni, Roma Katolik Kilisesi'nin inanışına dayanan bu gün, Valentine ismindeki bir din adamının adına ilan edilen bir bayram günü olarak ortaya çıkmıştır. Valentine kelimesi, Batı medeniyetlerinde hoşlanılan kişi veya sevgili anlamlarında da kullanılır. Günümüzde, bazı toplumlarda sevgililerin birbirine hediyeler aldığı, kartlar gönderdiği özel bir gün olarak devam etmektedir.

SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE NE HEDİYE ALINIR?

Sevgililer gününde hediye seçimi hem kadınlar hem de erkekler için oldukça zor bir aşamadır. Bu özel ve anlamlı günde düzgün bir hediye almak isteyen bireyler araştırmalar yaparlar. Kadınlar için parfüm, ayakkabı, şal, çanta vs tarzı hediyeler oldukça uygundur. Erkeklerde ise saat, gömlek, parfüm her zaman alınabilecek klasik hediyelerdir.