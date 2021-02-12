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Haberler Yaşam Haberleri 14 Şubat Sevgililer Gününde çiçekçiler açık mı, saat kaça kadar açık? İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle 14 Şubat detayları…

, saat kaça kadar açık? Genelgesiyle 14 Şubat detayları…

Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan ’nün bu sene Pazar gününe denk gelmesi sebebiyle, ülkemizde koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı sebebiyle çiçek almak isteyenler , saat kaça kadar açık? sorusuna yanıt arıyor. , 12-13-14 Şubat tarihlerini kapsayan ek genelge yayınlayarak merak edilen konulara açıklık getirdi.

Giriş Tarihi: 12.2.2021 22:27 Son Güncelleme: 12.2.2021 22:27 ABONE OL
14 Şubat Sevgililer Gününde çiçekçiler açık mı, saat kaça kadar açık? İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle 14 Şubat detayları…

14 Şubat Sevgililer gününe sayılı günler kala, çiçek almak ve sevdiğini sevindirmek isteyenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle çiçekçilerin açık olup olmayacağını öğrenmek isteyerek 14 Şubat Sevgililer Gününde çiçekçiler açık mı, saat kaça kadar açık? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Sevgililer Gününü kapsayan 12-13-14 Şubat tarihleriyle ilgili ek genelgede yer alan çiçekçilerle ilgili detaylar şöyle;

İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yer alan Çiçekçilere ilişkin şu detaylar yer alıyor...

Genelge ile hafta sonları için getirilen sokağa çıkma kısıtlaması süresince gün içerisinde çalışabilecek iş yerlerine ilişkin düzenlemelere ve sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan kişiler ile iş yerlerine yer verildiği belirtilerek, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı günlerde çiçek satışı yapan işletmelerin faaliyetlerini evlere servis şeklinde 10.00-17.00 saatleri arasında sürdürebileceği belirtildi


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14 Şubat Sevgililer Gününde çiçekçiler açık mı, saat kaça kadar açık? İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle 14 Şubat detayları…
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