14 Şubat Sevgililer Gününde çiçekçiler açık mı, saat kaça kadar açık? İçişleri Bakanlığı Genelgesiyle 14 Şubat detayları…

14 Şubat Sevgililer gününe sayılı günler kala, çiçek almak ve sevdiğini sevindirmek isteyenler, koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle çiçekçilerin açık olup olmayacağını öğrenmek isteyerek 14 Şubat Sevgililer Gününde çiçekçiler açık mı, saat kaça kadar açık? sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

14 ŞUBAT SEVGİLİLER GÜNÜNDE ÇİÇEKÇİLER AÇIK MI, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan ve Sevgililer Gününü kapsayan 12-13-14 Şubat tarihleriyle ilgili ek genelgede yer alan çiçekçilerle ilgili detaylar şöyle;