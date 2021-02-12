3 araç birbirine girdi! 2 kişi yaralandı

Kocaeli Başiskele İlçesi Ovacık Mahallesi yanyol üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, iddialara göre şu şekilde gelişti. Kamil A. idaresindeki 16 AFR 028 plakalı araç, virajdan dönmek için yavaşladığı esnada, hemen arkasından gelmekte olan Çetin B. İdaresindeki 41 KY 352 plakalı minibüs fren yaptı. Ancak anide duran trafiği fark etmeyen ve duramayan Göksal K. idaresindeki Ankara istikametine gitmekte olan 41 ADY 350 plakalı minibüs önündeki Çetin B. İdaresindeki minibüse çarptı. Çapmanın etkisi ile Çetin B. İdaresindeki Minibüste önündeki otomobile çarptı. Kazada 41 ADY 350 plakalı minibüsün sürücüsü ve araçta bulunan ancak ismi alınamayan kadın, araç içerisinde sıkıştı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile araçtan çıkarılan yaralılar hastaneye kaldırıldı. Araçlar çekici yardımı ile olay yerinden kaldırılırken, polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.