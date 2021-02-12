Analar HDP'ye isyan ediyor! Diyarbakır'daki evlat nöbetine bir aile daha katıldı

Anne Eregli, oğlundan hiç haber alamadığını belirterek, "Oğlum gelene kadar burada bekleyeceğiz. HDP oğlumuzu kaçırdı. Oğlumu onlardan istiyorum. Oğlumu getirip bize teslim etsinler." dedi. Eregli, "Oğlum bu zalimlerden kurtul. Gel, teslim ol, devletimize güven. Devletimize, polisimize Allah zeval vermesin inşallah." diye konuştu. Baba İbrahim Eregli de oğluna kavuşana kadar oturma eylemine devam edeceğini söyledi.